Экс-глава ГУР заявил, что перенести операцию по «вагнеровцам» приказал Зеленский

Экс-глава ГУР Минобороны Василий Бурба в эфире «Свободы слова» телеканала Ахметова «Украина» заявил, что перенести операцию по «вагнеровцам» приказал Зеленский, об этом ему якобы сказал глава ОП Андрей Ермак. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

Напомним, 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. Согласно предварительной информации, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили о своих планах в Офис президента.

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