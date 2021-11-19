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Видео-Новости > Экс-глава ГУР заявил, что перенести операцию по «вагнеровцам» приказал Зеленский

Экс-глава ГУР заявил, что перенести операцию по «вагнеровцам» приказал Зеленский

Александр Панько
19.11.21 22:22
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Экс-глава ГУР заявил, что перенести операцию по «вагнеровцам» приказал Зеленский

Экс-глава ГУР Минобороны Василий Бурба в эфире «Свободы слова» телеканала Ахметова «Украина» заявил, что перенести операцию по «вагнеровцам» приказал Зеленский, об этом ему якобы сказал глава ОП Андрей Ермак. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания «Новости & Аналитика».

Напомним, 29 июля 2020 в Беларуси задержали 33-х иностранных граждан, которые оказались боевиками «Вагнера». Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. Согласно предварительной информации, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако, по данным СМИ, операция сорвалась после того, как силовики доложили о своих планах в Офис президента.

 

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Новости & Аналитика».

Тэги: ЧВК «Вагнер», Андрей Ермак, Василий Бурба

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