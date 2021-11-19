Экс-сотрудник Pfizer раскритиковал коронавирусные манипуляции

Бывший главный научный сотрудник и вице-президент американской фармацевтической компании Pfizer, доктор Майкл Йедон выдвинул серьезные обвинения против практикуемой во всем мире политики коронавируса. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

Эта политика, по его мнению, является ничем иным, как лживой пропагандой, навязывает бессмысленные меры вразрез более глубоким знаниям и в конечном итоге служит совершенно другим интересам.

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