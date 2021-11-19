Очевидцы на Алтае сумели заснять необычный «Дух шамана»

Главное: В России на Алтае очевидцы засняли редкое метеорологическое явление в виде человеческого силуэта. Очевидец назвал его «Дух шамана».

Детали: В Кош-Агачском районе Республики Алтай местный житель стал свидетелем необычного природного явления и запечатлел его на видео. На кадрах, опубликованных на канале «Новости Горного» в Telegram, можно видеть отчетливый силуэт человека с распростертыми руками.

Автор ролика назвал его «Дух шамана», подчеркнув, что прежде «подобные явления люди видели перед серьезными потрясениями в стране».

Отметим, что на самом деле данное явление представляет из себя тень наблюдателя на поверхности облаков или тумана в направлении, противоположном солнцу. Обычно его можно наблюдать в местах, где часто собирается туман.

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Спустя год Укргидрометцентр заснял редкое атмосферное явление в виде «ядерного гриба» из облаков.