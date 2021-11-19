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Видео-Новости > Полиция за несколько часов раскрыла дело о печерском расчленителе

Полиция за несколько часов раскрыла дело о печерском расчленителе

Александр Панько
19.11.21 13:43
208
Полиция за несколько часов раскрыла дело о печерском расчленителе

Главное: В Киеве задержан подозреваемый в убийстве мужчины, части тела которого были найдены накануне в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов.

Детали: В ходе расследования по факту обнаружения в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов частей тела неизвестного мужчины полицейские Киева в течение нескольких часов в Дарницком районе полицейские разоблачили и разыскали предполагаемого подозреваемого. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева со ссылкой на начальника столичной полиции Ивана Выговского, им оказался 32-летний житель другой области.

«По предварительно собранным материалам уголовного производства мы установили, что во время общего употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома, еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела», — рассказал Выговский, добавив, что «для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и за несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома».

При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном убийстве. Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

В тему: 18 ноября 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что в мусорном контейнере на бульваре Дружбы Народов в Киеве обнаружены части человеческого тела.

Тэги: Киев, прокуратура, мусор, криминал, Печерск, Национальная полиция Украины, новости Украины

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