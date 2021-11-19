«Слуга народа» устроил выволочку охране ВРУ за требование показать ПЦР-тест

Главное: Нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук, называвший пандемию коронавируса «заговором корпораций», устроил ссору с работником Управления государственной охраны в Верховной Раде из-за требования предъявить результат ПЦР-теста.

Детали: Народный депутат Украины, член фракции «Слуги народа» Юрий Камельчук устроил ссору с работником Управления государственной охраны в Верховной Раде. Как сообщает LB.ua, он отказался показывать ПЦР-тест на ковид и обвинил охрану в препятствовании его деятельности.

Кроме этого, он также потребовал от охранника предъявить его ПЦР-тест.

Охрана пообещала показать парламентарию все сертификаты о вакцинации, если тот подойдет через 5 минут.

В тему: В декабре 2020 года Камельчук в эфире одного из телеканалов заявил, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19 поскольку считает эту болезнь «вымышленной», а саму пандемию — сговором корпораций.