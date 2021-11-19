Meta Цукерберга показала VR-перчатки для своей виртуальной вселенной

Meta представила прототип VR-перчатки для своей виртуальной вселенной с обратной связью. Она воспроизводит такие ощущения, как захват объекта или движение рукой по поверхности. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

Когда человек надевает перчатку и попадает в режим виртуальной реальности, система управления создает давление на различные части руки – если дотронуться до виртуального объекта, появляется ощущение реального физического контакта, чувствуется сопротивления предмета.

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