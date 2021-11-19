В Украине пошел первый снег: появились красивые кадры

Главное: Выпал первый снег в Украине. Произошло это в Черниговской и Сумской областях.

Детали: Накануне вечером в Черниговской и Сумской областях пошел первый снег. Его снимками в социальных сетях делятся местные жители.

Температура воздуха колебалась от 1 мороза до 0 градусов.

Это первый снег в нашей стране, которой шел не в Карпатском регионе. Накануне также снег пошел в горах Львовской области. Он выпал на курортах Плай, Тростян, Захар Беркут.

Синоптики не исключают, что осадки продолжатся и сегодня.

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