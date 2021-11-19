Опубликовано забавное видео, как бывший английский футболист выиграл миллион в лотерею

Главное: Бывший английский футболист Терри Кеннеди выиграл в лотерею миллион фунтов стерлингов. Появилось забавное видео его реакции.

Детали: В Интернете набирает популярность видео, как бывший английский футболист Терри Кеннеди выиграл в лотерею миллион фунтов стерлингов. На кадрах запечатлена его реакция на новость об успехе.

Видео снимал один из его коллег по работе, когда бывший спортсмен разговаривал с оператором розыгрыша.

Добавим, что Терри Кеннеди выступал на позиции защитника, самым известным клубом в его карьере был «Шеффилд Юнайтед». 28-летний парень был вынужден завязать с футболом три года назад из-за рецидива травмы.

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