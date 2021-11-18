Уволенная из-за невакцинации воспитательница устроила дебош в детском саду

Главное: Отстраненная от работы из-за отсутствия прививок воспитательница позвала троих помощников и устроила потасовку в детском саде с требованием ее восстановить. Руководство вызвало полицию. Открыты 4 уголовных производства.

Детали: В Ровно отстраненная из-за отсутствия вакцинации воспитательница детского сада ворвалась в здание с тремя мужчинами и устроила разборки с требованием восстановить ее на работе. Как сообщает ICTV, инцидент произошел во время тихого часа.

Директор утверждает, что ее и еще двух педагогов избили — на руках видны синяки.

Конфликт сумела остановить лишь полиция.

«Вызов делали воспитатели и директор садика. По их словам, отстраненная работница повредила имущество садика, создавала конфликт, толкалась и дергала за одежду, ударила одну из работниц кулаком в лицо», — рассказала спикер патрульной полиции Ровенской области Наталья Китюк.

Сотрудники детского сада заявили, что шокированы поведением работницы. По их словам, она — единственная из коллектива, кто не вакцинировался.

Они утверждают, что женщину предупреждали об отстранении и предлагали ей делать ПЦР-тесты или взять справку, что вакцинация ей противопоказана. Но воспитательница не согласилась.

«Никто не ожидал. Человек просто ворвался с тремя неизвестными в холл, когда уже детки спали. Был страшный крик. Люди невоспитанные... поэтому мы были вынуждены вызвать наряд полиции», — рассказала воспитательница Оксана Андрейчук.

В полиции открыли 4 уголовных производства.

Отстраненная работница, в свою очередь, решила обратиться в суд. Но встретиться с журналистами и прокомментировать произошедшее она отказалась.

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