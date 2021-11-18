Не поделили женщину: на Троещине мужчина зарезал знакомого

Главное: В Киеве произошло убийство. Причиной стала ревность.

Детали: Киевскую Троещину потрясло страшное убийство. О нем поведала полиция.

Сообщается, что инцидент произошел в одной из квартир на проспекте Маяковского.

Тут 45-летний мужчина зарезал своего 33-летнего знакомого.

Выяснилось, что причиной трагедии стала ревность.

Копы говорят, что накануне двое мужчин распивали алкоголь с общей знакомой, после чего между ними произошел конфликт из-за женщины.

Подозреваемый несколько раз ударил оппонента ножом в шею и грудь, после чего тот скончался.

Мужчина уже задержан. Правоохранители сообщили ему о подозрении в умышленном убийстве и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

В тему: Киев потрясло жуткое убийство.