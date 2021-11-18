Опубликовано видео падения метеорита в России

Главное: Метеорит упал в России. Появилось видео произошедшего.

Детали: Вечером среды, 17 ноября, в российском Нефтекамске упал метеорит. Видео с камер наблюдений появилось в сети.

Люди пишут, что видели яркое свечение также в Удмуртии и Татарстане.

Астрономы говорят, что это упал большой метеорит из потока Леониды, который достиг пика своей активности накануне.

Известно, что небесное тело сгорело в атмосфере и так и не достигло поверхности нашей планеты.

Эксперты напомнили, что метеорный поток Леониды проходит с 6 по 30 ноября. Его скорость составляет пятнадцать-двадцать метеоритов в час.

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