На одной из автодорог Киева произошло огненное ЧП

Главное: В Киеве загорелся автомобиль. Произошло это на проспекте Петра Григоренко.

Детали: Утром четверга, 18 ноября, в Киеве произошло огненное ЧП. Прямо на ходу загорелся автомобиль, передает Корреспондент.net.

По словам очевидцев, на светофоре при выезде с проспекта Петра Григоренко на Дарницкое шоссе произошло возгорание легкового автомобиля.

Известно, что проезжавшие рядом водители самостоятельно потушили возгорание еще до прибытия спасателей ГСЧС.

Инцидент вызвал пробку на дороге.

Никто не пострадал.

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