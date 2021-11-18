Ведущий Сергей Поярков стал виновником ДТП?

В Киеве телеведущий Сергей Поярков попал в ДТП. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

Поярков двигался на Toyota по улице Кирилловской. По словам очевидцев, внедорожник якобы начал заворачивать со средней полосы налево на запрещенный сигнал светофора и протаранил автомобиль Skоda, который ехал по прямой на свой зеленый свет. Водителя легковушки с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.

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