Поляки понесли первые потери на границе с Беларусью

Главное: Мигранты на границе Беларуси и Польши проломили булыжниками череп полицейскому и ранили сотрудницу пограничной службы.

Детали: Один из сотрудников полиции Польши получил тяжелое ранение на польско-белорусской границе. Как сообщается на официальной странице ведомства в Twitter, по предварительным данным, ему проломили череп брошенным неизвестным предметом.

При этом в польской полиции утверждают, что нападение на их сотрудника было инспирировано белорусами. Другие подробности инцидента не приводятся. О состоянии потерпевшего также не сообщается. Известно только, что ему была оказана первая помощь на месте, затем он будет доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

О ранении своего бойца сообщила также пограничная служба Польши. Как утверждается, 16 ноября камень нанес повреждения сотруднице на погранзаставе Кузница. Она была госпитализирована.

Между тем, Министерство обороны Польши выложило на своей странице в Twitter видео стычек с иммигрантами глазами польского пограничника.

Kuźnica: Migranci zaatakowali naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbują zniszczyć ogrodzenie i dostać się na teren Polski. Nasze służby użyły gazu łzawiącego żeby stłumić agresję migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

В тему: 8 ноября 2021 года большая группа нелегальных мигрантов предприняла попытку прорыва из Беларуси в Польшу. В ответ пограничники применили слезоточивый газ.

В ночь на 10 ноября двум группам удалось прорваться на территорию Польши, но были задержаны пограничниками и возвращены в Беларусь.

Позже польские пограничники опубликовали видео, на котором, как утверждается, белорусские силовики избивают нелегальных мигрантов, собравшихся на границе.