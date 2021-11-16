СМИ опубликовали момент взрыва такси в Ливерпуле и узнали кое-что интересное о подрывнике

Главное: Террористом, устроившим взрыв в такси Ливерпуля, оказался 2-летний Эмад Аль Свилмин, который после переезда в Англию принял христианство и жил у местных церковных волонтеров.

Детали: Британская полиция установила личность подозреваемого, которого считают ответственным за взрыв такси в Ливерпуле возле больницы. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на полицию, погибший при взрыве, 32-летний Эмад Аль Свилмин, сел в такси и попросил отвезти его в больницу, которая была примерно в 10 минутах езды.

Взрыв произошел внутри автомобиля, когда он приближался к месту высадки. Водитель такси получил травмы и после оказания медицинской помощи отправился домой.

Полиция провела обыски в двух квартирах, связанных с подозреваемым, и сообщила, что нашла важные доказательства, добавив, что они становятся центральными в расследовании.

«Теперь, когда мы обнародовали его имя, любая информация, которой может располагать общественность об Аль Свилмине, вне зависимости от того, насколько она значительна, может стать нам очень полезной», — рассказал представитель полиции.

Британия повысила национальный уровень террористической угрозы до «серьезного»: министр внутренних дел Прити Пател заявила, что взрыв стал вторым смертельным инцидентом через месяц после ножевого ранения депутата Дэвида Эймесса.

Четверо мужчин, которых полиция задержала в связи со взрывом, были освобождены из-под стражи, сообщила полиция поздно вечером в понедельник.

Как сообщает The Guardian, погибший недавно перешел в христианство. Известно, что Ливерпуле его приютила английская пара христианских волонтеров.

«Он впервые пришел в церковь в августе 2015 года и захотел стать христианином. Он прошел альфа-курс и перешел из ислама в христианство в марте 2017-го. Он был бездомным, и мы взяли его пожить к себе», — рассказали волонтеры.

До своего обращения Аль-Свилмин пытался получить убежище в Великобритании, изменив себе имя на Энцо Альмени, чтобы оно звучало «более по-западному». Прошение об убежище было отклонено.

Между тем, видео момента взрыва публикует канал The Telegraph в YouTube. На нем видно, как к зданию больницы подъезжает черное такси, в салоне которого происходит взрыв. После этого из автомобиля выскакивает водитель, а машина начинает гореть.

В тему: 14 ноября 2021 года, когда Великобритания отмечала День поминовения своих солдат в Первой и Второй мировой войне, а также других конфликтах, около женского госпиталя в Ливерпуле прогремел взрыв в такси. Пассажир погиб на месте, его личность еще не известна. Раненый водитель успел выбраться из машины до того, как она загорелась. Его госпитализировали, состояние мужчины стабильное.