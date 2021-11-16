Журналист CNN попал под водомёты и перцовый газ на польско-белорусской границе

Появились новые видео с места сегодняшнего столкновения мигрантов и польской полиции. На одном из них видно, что корреспондент CNN Мэттью Чэнс попал под водомёты и перцовый газ, распылённый польскими пограничниками. Об этом, как сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

Также на видео можно увидеть, как польские пограничники разгоняют мигрантов водометами, а те, в свою очередь, забрасывают силовиков камнями.

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Новости & Аналитика».