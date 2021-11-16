Нетрезвый «слуга народа» из Киевсовета устроил потасовку с коллегой из-за жены министра, – соцсети

Главное: В Сети появилось видео, на котором столичный «Слуга народа» Владислав Трубицын пытается ударить депутат от фракции «Единство» Ярослава Федоренко. По данным соцсетей, он был нетрезв и приревновал главу фракции «СН» Евгению Кулебу.

Детали: Депутат Киевсовета от фракции «Слуги народа» Владислав Трубицын устроил странную потасовку с коллегой из «Единства» Ярославом Федоренко. Как сообщает канал «ПриСлуга» в Telegram, на видео можно видеть, как депутаты ведут себя довольно фривольно и якобы позволяют себе обнимать главу фракции «СН» в Киевсовете Евгению Кулебу — супругу министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

При этом Трубицын якобы находился в состоянии опьянения, когда обнимался с женщиной, похожей на супругу министра. Затем к ним подошел депутат Федоренко из фракции «Единство». Компания какое-то время что-то обсуждала, но как только Федоренко и сам попытался обнять женщину, Трубицын отреагировал и замахнулся, чтобы ударить его. Однако промахнулся и сбил главу фракции с ног.

В тему: В июле 2020 года народный депутат Украины, член фракции «Слуга народа» Андрей Стрихарский устроил драку в одном из ресторанов. По данным соцсетей, он якобы сначала напал на женщину, а затем по его команде охрана избила мужчину, который пытался за нее заступиться. При этом он якобы находился «в неадекватном состоянии — под действием алкоголя или наркотиков».