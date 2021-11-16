Появилось видео пожара на базе отдыха под Одессой

Главное: В Одесской области горела база отдыха. Появилось видео с места ЧП.

Детали: База отдыха горела вечером понедельника, 15 ноября, в селе Грибовка Одесской области. О ЧП сообщили в ГСЧС.

Пламя вспыхнуло в двухэтажном деревянном доме.

Спасатели говорят, что тушение пожара осложнялось сильными порывами ветра.

Информируется: «Была организована подача воды из пожарного водоема, который находился на рядом расположенной базе отдыха и подвозом из реки Барабой».

Пламя уничтожило деревянный дом, также частично была повреждена крыша и три комнаты в двух рядом расположенных домах.

Огонь на площади триста квадратных метров потушили уже ночью. На месте инцидента работали сорок спасателей и восемь единиц техники.

К счастью, никто не пострадал.

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