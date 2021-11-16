В Харькове произошел очень крупный пожар – его тушили всю ночь

Главное: В Харькове горел жилой дом. Пламя тушили всю ночь.

Детали: В ночь на вторник, 16 ноября, в Харькове произошел крупный пожар. На улице Культуры горел жилой шестиэтажный дом, передает ГСЧС.

Известно, что тут вспыхнула кровля. Площадь ЧП составила пятьсот квадратных метров.

Огонь тушили всю ночь.

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекались восемьдесят спасателей и 24 единицы техники.

Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и причина возникновения пожара.

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