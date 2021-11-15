Арестована генетик, которая критиковала ковидо-истерию и вакцинацию Елена Кириченко. Смотрите видео запрещенной лекции

Российского химика, генетика, члена Независимой Ассоциации Врачей и активного критика ковидо-истерии и вакцинации Елену Кириченко доставили в отделение полиции. Формально ей вменяют отсутствие маски и QR кода в музшколе, откуда она забирала дочь. Об этом, как сообщает телеграм-канал нашего издания « Новости & Аналитика ».

Напомним, на днях вакцино-фашиствующий канал youtube вынес предупреждение каналу Фраза и на неделю лишил нас возможности загружать видео. Руководству youtube не понравилась лекция той самой химика-генетика с 17-летним стажем Елены Кириченко о коронавирусе и вакцинах.

На нашем ТГ-канале, можно ознакомиться в полной версией удаленной с канал youtube лекции:

Больше интересной информации читайте на нашем телеграм-канале. И конечно же — не забывайте подписываться на наш ТГ «Новости & Аналитика».