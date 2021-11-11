В Киеве сгорел ресторан на воде

Главное: Столичные пожарные ликвидируют пожар заведения общественного питания в районе Гидропарка. По данным СМИ, речь идет о «Хуторе Водограй». Жертв нет.

Детали: В киевском Гидропарке произошел пожар в ресторане на воде. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на однопалубном плавучем кафе возле Венецианского моста на площади 160 кв. м.

Жертв и пострадавших нет.

На месте работали 4 единицы техники и 20 пожарных.

По данным СМИ, речь идет о ресторане «Хутор Водограй».

Видео происшествия опубликовала телекомпания «Магнолия-ТВ» на своей странице в Facebook.

В тему: В ночь на 4 ноября 2021 года в Киеве три часа горела пиццерия Mamamia возле Воздухофлотского моста.