Американцы научились запускать ракеты при помощи специальной катапульты

Главное: Компания SpinLaunch провела успешные испытания по запуску ракеты при помощи специальной центрифуги. Ожидается, что она сможет выводить на орбиту спутники массой до 180 кг.

Детали: Американская компания SpinLaunch успешно использовала центрифугу для запуска в верхние слои атмосферы прототипа ступени суборбитальной ракеты. Как сообщает Lenta.ru, в ходе теста 22 октября запущенный центрифугой с космопорта Америка в штате Нью-Мексико снаряд достиг высоты в несколько километров.

В дальнейшем в SpinLaunch планируют провести испытания снаряда с ракетным двигателем, предназначенным для выведения спутника на околоземную орбиту.

Ожидается, что до высоты около 60 км система, запущенная центрифугой, будет двигаться по инерции, после чего включится силовая установка.

В перспективе в компании планируют отказаться от использования ракетного ускорителя для выведения космических аппаратов, используя исключительно центробежную силу. Таким образом планируется запускать спутники массой до 180 кг.

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