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Видео-Новости > В Киеве во время съемок известного шоу задержали организаторшу схемы с фиктивными браками

В Киеве во время съемок известного шоу задержали организаторшу схемы с фиктивными браками

Александр Панько
11.11.21 16:21
415
В Киеве во время съемок известного шоу задержали организаторшу схемы с фиктивными браками

Главное: Правоохранители разоблачили схему легализации в Украине иностранцев через фиктивные браки с украинками. Организатор задержали во время съемок одного из известных в Украине шоу.

Детали: 10 ноября правоохранители задержали в Киеве организатора схемы незаконной легализации иностранцев во время получения 40 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, деньги злоумышленница спрятала под бельем.

Сейчас она помещена в изолятор временного содержания.

По месту жительства задержанной проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, следствие установило, что женщина 1969 г. р. вместе с сообщниками организовала преступную схему незаконной переправки иностранцев через государственную границу Украины.

Участники схемы предлагали фиктивные браки иностранцам, которые намеревались попасть в Украину, но не имели для этого законных оснований.

Каждый участник схемы получал свою долю нелегального заработка, при этом женщина, выступавшая фиктивной женой, должна была получить — $200, а сообщник, который искал потенциальных жен — $50.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, задержание произошло во время съемок популярного шоу «Супермама» на канале СТБ.

В тему: 24 января 2018 года НАБУ провело обыски у тогдашнего первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, По данным следствия, организованная группа лиц (в состав которой вероятно входили должностные лица Государственной миграционной службы) с привлечением руководителей и сотрудников Главного управления ГМС в Киеве, ввела преступную схему легализации иностранных граждан на территории Украины, в том числе выходцев из стран Ближнего Востока.

Тэги: обыск, задержание, криминал, брак, Государственная пограничная служба Украины, легализация, подозрение

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