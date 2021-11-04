Полиция избивала и швыряла на землю активакцинаторов, которые протестовали в Запорожье

Акция ативакцинаторов в Запорожье, которая проводилась 3 ноября, закончилась столкновениями с полицией. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания «Новости & Аналитика».

Людей задёрживали и швыряли на землю. Полицейские таким образом якобы объясняли собравшимся, что «надо соблюдать дистанцию и носить маски».

Было задержано 5 человек. Один протестующий получил ранения. Его доставили в больницу.

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