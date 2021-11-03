В России возник крайне необычный пожар

Главное: В России горит тундра. Мороз тут 20 градусов.

Детали: В России, несмотря на двадцатиградусный мороз, загорелась тундра. Пламя охватило траву и деревья, несмотря на двадцатиградусный мороз.

Огонь вспыхнул в Магаданской области в пятнадцати километрах от поселка Армань.

При этом местные водоемы замерзли и не могут использоваться для тушения.

Пожар же полыхает, несмотря на снег и промерзшую почву.

Сейчас спасатели заняты его тушением.

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