В России возник крайне необычный пожар

Главное: В России горит тундра. Мороз тут 20 градусов.
Детали: В России, несмотря на двадцатиградусный мороз, загорелась тундра. Пламя охватило траву и деревья, несмотря на двадцатиградусный мороз.
Огонь вспыхнул в Магаданской области в пятнадцати километрах от поселка Армань.
При этом местные водоемы замерзли и не могут использоваться для тушения.
Пожар же полыхает, несмотря на снег и промерзшую почву.
Сейчас спасатели заняты его тушением.
В тему: Москву окутал таинственный туман – в социальных сетях зреет паника.