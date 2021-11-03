В Киеве митингуют актиковидники и активакцинаторы

В Киеве проходит митинг протеста актиковидников и антивакцинаторов. Об этом сообщает телеграм-канал нашего издания «Новости & Аналитика».
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