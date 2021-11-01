В Киеве задержали скандального депутата Киву

Главное: Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Илью Киву. Сам нардеп утверждает, что никакого подозрения за госизмену он не получал, а продолжает находиться на месте задержания, чтобы дождаться адвоката.

Детали: На Столичном шоссе в Киеве задержали народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву. Об этом сам нардеп в понедельник, 1 ноября, сообщил Telegram-каналу PavlovskyNEWS.

При этом Кива утверждает, что никакого подозрения за госизмену он не получал, а продолжает находиться на месте задержания, чтобы дождаться адвоката.

Нардеп ОПЗЖ рассказал, что его машину остановили патрульные «за нарушение, которого не было, чтобы заработать денег». По словам Кивы, полицейские не знали, что он находится в автомобиле.

В тему: Киву выгнали из партии.