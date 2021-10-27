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Видео-Новости > Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун

Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун

Агата Кловская
27.10.21 14:53
119
Столичные врачи призывают ввести в Киеве локдаун

Главное: В киевских больницах подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом, из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. С такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать.

Детали: Коронавирус стремительно охватывает столицу. За минувшие сутки в Киеве — более 1400 новых больных. Умерли 54 человека, среди которых есть и годовалый мальчик. Более 560 госпитализированных за сутки.

И количество больных, нуждающихся в госпитализации, растет. Подавляющее большинство из них — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Как утверждают специалисты Киевской городской клинической больницы № 4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, 97% госпитализированных в это заведение — невакцинированные. Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Потому что от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей.

Всего в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом и город продолжает готовить дополнительные койки. Из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. И с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать.

«Поэтому я обращаюсь ко всем: это не шутки и не легенды! Вирус — агрессивный и поражает всех — детей, молодежь, взрослых. И болезнь имеет более тяжелое течение. Берегите свое здоровье — соблюдайте элементарные правила безопасности, сделайте прививки! Это — единственный способ предотвратить столь стремительное распространение вируса, не допустить коллапса медицинской системы и сохранить жизнь людей», — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева обнародовал видео, в котором показано происходящее в реанимационном отделении Киевской городской клинической больницы № 4.

По словам главного врача медучреждения Татьяны Мостепан, 30-40% больных попадают сразу в реанимацию: " Средней степени тяжести просто нет«. Загруженность больницы около 90%, расход кислорода — около 7 тонн. Мостепан отмечает, что такого не было никогда, потому что даже в самые трудные времена было 4-5 тонн в сутки. Сейчас некислородного пациента в больнице нет ни одного, они все — кислороднозависимые.

«Мы такого течения не видели, чтобы настолько провоцировало хронические болезни и декомпенсировало разные состояния», — говорит Мостепан.

По ее словам, из вакцинированных пациентов в стационаре находится всего около 3-4%, в реанимации — ни одного. У вакцинированных нет агрессивных изменений и агрессивного течения.

«Да, действительно, вакцинированный человек может заболеть, но течение болезни — совсем другое», — подчеркнула врач.

В тему: Еще семь областей переходят в «красную» зону. В том числе и Киевская.

Тэги: Киев, общество, больница, здоровье, врачи, коронавирус, локдаун

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