Под Киевом прогремел мощный взрыв на заводе

Главное: Сегодня ночью под Киевом в городе Бровары прогремел взрыв на предприятии «Втортех». В результате была распылена алюминиевая пудра.

Детали: В Броварах Киевской области этой ночью, 27 октября произошел взрыв и пожар на фабрике вторсырья. Об этом сообщают киевские Телеграм-каналы.

«В час ночи жители Броваров проснулись от мощного взрыва. Инцидент произошел на одной из фабрик города, занимающейся вторичной переработкой сырья. Причину данного инцедента установит следствие. Здание разрушено до основания», — говорится в одном из сообщений.

Сообщается, что огонь в результате взрыва охватил находившиеся рядом складские помещения. По словам рабочих предприятия, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Броварского горсовета, в результате взрыва на предприятии «Втортех» в Броварах под Киевом распылило алюминиевую пудру. Пожар ликвидировали.

По результатам разведки установлено, что в результате взрыва установки по переработке алюминия в одном из помещений завода произошло разрушение стены с последующим горением алюминиевой пудры отдельными очагами на площади 50 м. кв., масса которой составляет 200 килограммов.

Городской совет сообщает, что по результатам проведенных инструментально-лабораторных исследований никакой угрозы населению и окружающей среде из-за пожара нет.

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