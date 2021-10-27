Малолетний водитель устроил смертельное ДТП в Харькове

Главное: В Харькове произошло смертельное ДТП. Задержан водитель, которому 16 лет.

Детали: Вечером вторника, 26 октября, в Харькове произошло смертельное ДТП. Авария случилась на пересечении улиц Гагарина и Одесской.

Подробности произошедшего поведала местная полиция.

Известно, что погиб человек, еще трое пострадали.

Информируется, что 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с машиной Chevrolet.

Увы, 58-летний водитель последней погиб на месте, а трое пассажиров Infiniti (двое парней по 19 лет и 16-летняя девушка) с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

При этом малолетний водитель был трезв.

Уже открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. За это виновнику ДТП светит до восьми лет тюрьмы. Подозреваемого уже задержали.

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