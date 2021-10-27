Под Киевом прогремел мощный взрыв в детском саду

Главное: В селе Кодаки под Киевом произошел взрыв в детском саду. Взрывом были разрушены стены пищеблока и перекрытия.

Детали: В Киевской области произошел взрыв на территории действующего детского сада. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киевской области.

Спасателям о случившемся сообщили днем 26 октября, после чего на место взрыва отправился дежурный караул из Василькова и пгт Калиновка. В совокупности — две машины и 10 спасателей.

ЧП произошло в селе Кодаки (Обуховский район), где по предварительной информации случился взрыв газа в смежном с котельной пищеблоке детсада «Вербиченька». Дальнейшего горения при этом не последовало.

В результате взрыва были разрушены стены пищеблока и перекрытия, однако ни о погибших, ни о пострадавших не сообщается.

На данный момент причина взрыва устанавливается.

В тему: На днях в Кременчуге на территории детского сада рухнуло дерево. В результате травмы получили двое детей.

На следующий день в больнице Кременчуга умерла 4-летняя девочка, на которую в детском саду упало дерево.