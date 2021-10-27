Украина впервые применила в бою турецкий беспилотник

Главное: Украинские военные впервые использовали турецкий беспилотник Bayraktar на Донбассе. Он был использован для подавления атаки противника с дальнего расстояния.

Детали: Украина впервые применила турецкий беспилотник Bayraktar для уничтожения артиллерии сепаратистов. Об этом во вторник, 26 октября, сообщил волонтер Роман Доник и журналист Юрий Бутусов.

По его словам, сепаратисты с максимально возможной дальности (15+км) обстреляли село Гранитное Донецкой области и для обнаружения их позиций был поднят БПЛА Байрактар. Благодаря этому была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка.

По данным журналиста Бутусова приказ на использование Bayraktar TB2 отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, но официальных подтверждений этой информации пока нет.

Подтвердили первое применение турецких беспилотников и в партии Европейская солидарность. Так, нардеп Ирина Геращенко сообщила, что ВСУ «наконец-то сегодня применили беспилотник Байрактар, чтобы дать отпор агрессору».

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