В Киеве огромный тополь рухнул на припаркованный автомобиль и чуть не убил двух прохожих

Главное: В Киеве на Русановке упавший огромный тополь раздавил машину и чуть не убил двух прохожих. Момент падения попал на видео.

Детали: В Днепровском районе Киева на Русановке упал огромный тополь, который раздавил машину и едва не убил двух людей. Видео падения поделились в Telegram-канале «Киев Оперативный».

Тополь упал возле ЖК комплекса «Кассиопея» по улице Андрея Аболмасова. В момент падения дерева поблизости находились двое прохожих, которые чудом не пострадали. На кадрах заметно, как тополь кренится и падает на узкую дорожку возле дома. Мужчина успел отбежать в сторону, а женщина остановилась — ствол упал прямо перед ней.

Жертвой упавшего дерева стал автомобиль одного из жильцов дома. Дерево упало как раз на парковку.

Однако страховая компания отказывается выплачивать владелице авто сумму ущерба. В компании это объясняют тем, что аварийный тополь неоднократно просили срезать, но коммунальщики не реагировали.

В тему: В конце августа в Киеве на Голосеево дерево упало на двигающийся автомобиль одной из почтовых служб.