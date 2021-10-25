Появилось видео, как разъяренные фанаты «Барселоны» атаковали главного тренера команды

Главное: Фанаты «Барселоны» напали на авто наставника команды Рональда Кумана. Произошло это после поражения от «Реала».

Детали: После домашнего поражения от «Реала» (1-2) в чемпионате Испании накануне в воскресенье фанаты «Барселоны» напали на автомобиль главного тренера команды Рональда Кумана. Произошло это на выезде со стадиона «Камп Ноу».

Отметим, что сейчас легендарный клуб занимает непривычное для себя девятое место в турнирной таблице.

Обступив машину, болельщики яростно выказывали свое недовольство работой нидерландского специалиста.

В клуб уже осудили действия фанатов, назвав их «жестокими и презрительными».

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