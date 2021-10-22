Байден снова оговорился. Или пошутил?

Главное: Джо Байден снова оговорился. Он заявил, что был сенатором 370 лет.

Детали: Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку. Случилось это во время общения с избирателями в формате таунхолла на телеканале CNN.

Политик говорил о том, что хочет провести через Конгресс социо-экономические инициативы.

Он сказал: «Я действительно считаю, что мне удастся прийти к соглашению. Я являлся сенатором 370 лет и всегда был неплох в заключении разнообразных сделок».

Некоторые предположили, что американский лидер таким образом просто пошутил.

В тему: Появилось видео, как Байден оговорился «по Фрейду».