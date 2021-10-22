Украинский ученый презентовал свою книгу и рассказал о творческом экстазе, схожем с наркотическим

21 октября 2021 года в легендарном киевском книжном салоне «Сяйво» состоялась встреча с известным украинским ученым Олегом Крышталем.



В ходе встречи читатели задали ученому немало вопросов. Среди них были, к примеру, такие: «Метаязык. Что это такое?», «В контексте нейрофизиологии — все ли способны создавать шедевры?», «Может ли нейрофизиология посредством неких приборов сделать человека счастливым?».

Олег Крышталь ответил на эти и другие вопросы, а также рассказал о своей книге «К пению птиц», которая вышла в аудио формате (специально для незрячих).

Олег Крышталь: «Моя книга появилась без плана. Она началась с первой фразы, которая сыграла историческую роль в моей жизни: „Мотивация — рабыня светлячка эмоций“. Именно с этой первой фразы началась книга. Она рождалась мелкими кусочками. Писал по полчаса, примерно, в день. Было какое-то ощущение экстаза. Я был в тот момент в состоянии прозрения. Мое подсознательное „Я“, которое я в первом своем романе называю „Гомункулус“, получило задание написать эту книгу и через меня это задание выполнило. Когда я закончил, причем тоже неожиданно для себя, я боялся, что это будет вечно... что я стал запойным „наркоманом“ своего рода... Но, нет. Все закончилось так же неожиданно, как и началось. Я писал книгу 3 года. И почти все это время я был в жесточайшей депрессии. И я не хотел бы никогда в жизни испытать ее еще раз. Этот текст, моя книга — мой максимальный подъем. Выше я уже не прыгну!».

Справка. Олег Крышталь — биофизик, нейрофизиолог, автор книг «Гомункулус» и «К пению птиц». Последнюю можно найти в свободном доступе в Интернете на русском языке. На английском языке ее можно найти на amazon.com.