Известный рокер на концерте в Полтаве вырубил безбилетного фаната

Главное: Белорусский рок-музыкант Сергей Михалок, создавший группы «Ляпис Трубецкой» и Brutto, обругал и ударил безбилетного зрителя, который вылез на сцену во время концерта в Полтаве.

Детали: Солист рок-группы Brutto, основатель коллектива «Ляпис Трубецкой», белорусский музыкант Сергей Михалок во время гастролей с проектом «Ляпис-98» в Полтаве 20 октября ударил зрителя. Как видно на видео, опубликованном на канале Baza в Telegram, во время концерта у него возник конфликт с мужчиной из зала.

Михалок позвал его на сцену и потребовал, чтобы зритель показал билет на его концерт. Когда выяснилось, что у дебошира его при себе не оказалось, артист схватил неизвестного за одежду и ударил головой по носу.

В ответ кто-то в зале возмутился таким поведением, после чего рокер захотел разобраться и с ним, но вовремя вмешалась охрана.

После этого группа, как ни в чем не бывало, продолжила выступление.

В тему: 12 августа 2020 года известный белорусский рок-музыкант Сергей Михалок во время выступления в Одессе матерно высказался о протестах, которые начались после очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом государства.