Опубликовано видео аномального града, который выпал в Австралии

Главное: Огромный град выпал в Австралии. Появилось видео природного явления.

Детали: В Австралии бушевала непогода. Тут выпал аномальный по своим размерам град.

Природное явление наблюдалось в Квинсленде.

Местные синоптики говорят, что ранее никогда не видели ничего подобного: в диаметре град достигал 15-16 сантиметров.

При этом фиксировался сильнейший ветер более ста километров в час.

Торнадо и град повредили некоторые постройки и разбили автомобили.

О пострадавших не сообщается.

В тему: Австралийка обнаружила на пляже «дьявольский кошелек».