Опубликовано видео аномального града, который выпал в Австралии

Главное: Огромный град выпал в Австралии. Появилось видео природного явления.
Детали: В Австралии бушевала непогода. Тут выпал аномальный по своим размерам град.
Природное явление наблюдалось в Квинсленде.
Местные синоптики говорят, что ранее никогда не видели ничего подобного: в диаметре град достигал 15-16 сантиметров.
При этом фиксировался сильнейший ветер более ста километров в час.
Торнадо и град повредили некоторые постройки и разбили автомобили.
О пострадавших не сообщается.
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