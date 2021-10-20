Появилось видео эпичного извержения вулкана в Японии

Главное: Вулкан Асо извергался в Японии. Появилось видео явления.

Детали: В японской префектуре Кумамото (юго-запад страны) произошло извержение вулкана Асо. Оно началось сегодня рано утром.

Местные власти говорят, что столб дыма и пепла поднялся на высоту 3 500 метров.

Кроме этого фиксировался выброс вулканических камней на расстояние одного километра.

Также метеорологи предупреждают об опасности выброса камней и течения пирокластических потоков на расстояние до двух километров.

Уже поднят уровень опасности до третьего из пяти возможных.

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