В Эквадоре произошла необычная водная авария

Главное: Военный парусник врезался в пешеходный мост в Эквадоре. Появилось видео с места ЧП.
Детали: Необычная авария произошла в Эквадоре. Тут в пешеходный мост через реку Гуаяс врезался военный парусник военно-морских сил Бразилии Cisne Branco.
Известно, что судно использовалось в учебных целях.
Мост, который встал на его пути, соединял город Гуаякиль и остров Сантай.
Спасатели говорят, что один из спасательных буксиров, прибывший на место ЧП, утонул.
Лишь чудом никто не пострадал.
В тему: Появилось видео с места смертельного крушения автобуса в Эквадоре.