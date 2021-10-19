В Эквадоре произошла необычная водная авария

Главное: Военный парусник врезался в пешеходный мост в Эквадоре. Появилось видео с места ЧП.

Детали: Необычная авария произошла в Эквадоре. Тут в пешеходный мост через реку Гуаяс врезался военный парусник военно-морских сил Бразилии Cisne Branco.

Известно, что судно использовалось в учебных целях.

Мост, который встал на его пути, соединял город Гуаякиль и остров Сантай.

Спасатели говорят, что один из спасательных буксиров, прибывший на место ЧП, утонул.

Лишь чудом никто не пострадал.

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