В собственной ванной найден труп брата умершего при странных обстоятельствах мэра Кривого Рога

Главное: В Кривом Роге в собственной квартире обнаружили тело брата покойного мэра Констатина Павлова. По данным СМИ, вероятной причиной смерти Андрея могло стать быть злоупотребление алкоголем.

Детали: 18 октября в полицию поступило сообщение о смерти 46-летнего мужчины в одной из квартир в Центрально-Городском районе Кривого Рога. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, по предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет.

Как рассказал заявитель, погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Знакомый заехал к нему и предложил обратиться к врачу, а когда приехал в следующий раз — обнаружил его мертвым.

Тело мужчины будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Как рассказал мужчина, обнаруживший тело, в последний раз, когда он его видел живым, Павлову было очень плохо, его постоянно рвало, на работу он не вышел, но от медпомощи отказался.

После рабочего дня к Павлову зашли домой, где и обнаружили его мертвым в в ванной комнате.

«В 05:07 утра я звонил Андрею Юрьевичу, он попросил купить воды. Я заехал к нему, где он сказал, что плохо себя чувствует и отлежится дома. Около 06:08 я вышел из квартиры и уехал на работу... Позже я звонил где-то в 11 утра, но трубку он не взял... Последний звонок я сделал в 15:40. Больше я не звонил, после работы заехал к нему и обнаружил. После чего позвонил в полицию и вызвал скорую помощь», — рассказал свидетель.

Как сообщает «Первый городской», умершим является 46-летний Андрей Павлов — брат погибшего 15 августа городского головы Кривого Рога Константина Павлова.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники, вероятной причиной смерти могло быть злоупотребление алкоголем, или алкогольная зависимость.

Как сообщает «Обозреватель», Андрей Павлов работал на криворожском предприятии Arcelor Mittal мастером огнеупорного участка. По словам знакомых, после смерти брата он начал сильно выпивать.

В тему: 15 августа в селе Вольное Днепропетровской области погиб мэр Кривого Рога 48-летний Константин Павлов.

Тогда же появились фото и видео с места преступления, на которых пользователи интернета рассмотрели странные несовпадения.

На данный момент следствие рассматривает четыре версии случившегося, в том числе доведение до самоубийства.

Позже СМИ узнали, что могло довести мэра Кривого Рога до самоубийства.