В Ровно пьяные мужчины пытались угнать маршрутку с пассажирами

Главное: В Ровно на автовокзале неудавшееся ограбление мужчины закончилось массовой дракой, в которой пострадал полицейский. Затем пьяные злоумышленники пытались похитить маршрутку.

Детали: На автовокзале в Ровно массовая драка закончилась попыткой угнать маршрутку, в которой находились пассажиры. Об этом сообщает «Ровно вечернее».

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Ровенской области Оксаны Юрченко, в полицию поступило сообщение об ограблении мужчины.

«Неизвестные отобрали у мужчины куртку, в которой был мобильный телефон, 100 евро и 600 гривен. Когда патрульные прибыли на автовокзал, там уже дрались между собой мужчины. Их было восемь», — сказано в сообщении.

Затем полиция задержала одного из участников драки, однако в это время 23-летний брат задержанного пытался помешать правоохранителям и ударил одного из полицейских.

Несколько пьяных мужчин пытались похитить маршрутку Ровно-Корец, в которой на тот момент находились пассажиры. Один из злоумышленников сел за руль и попытался уехать с вокзала, но его остановила полиция.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а участников драки доставили в управление полиции. Обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

В тему: В июне 2017 года на Черкасщине пьяные школьники после выпускного угнали автобус и разгромили на нем кладбище.