Появилось видео, как под нидерландскими болельщиками обрушилась футбольная трибуна

Главное: Во время матча футбольного чемпионата Нидерландов произошло ЧП. Под болельщиками обрушилась трибуна.

Детали: В нидерландском Неймегене произошло резонансное ЧП. Во время поединка чемпионата страны местного клуба против «Витесса» под болельщиками гостей обрушилась трибуна стадиона.

Перед этим фанаты яростно прыгали на ней, отмечая минимальную победу своей команды (1-0). В результате конструкция не выдержала «давления» и обвалилась.

Лишь чудом никто не пострадал. При этом болельщики не прекратили праздновать даже после случившегося инцидента.

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