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Видео-Новости > В личных вещах умершего нардепа Полякова нашли кое-что непонятное

В личных вещах умершего нардепа Полякова нашли кое-что непонятное

Александр Ластенко
16.10.21 13:38
260
В личных вещах умершего нардепа Полякова нашли кое-что непонятное

Главное: В личных вещах умершего нардепа Антона Полякова было обнаружено два катетера с веществом бурого цвета и около 10 тысяч гривен и 800 долларов наличными. По словам правоохранителей, из ресторана Антон Поляков выходил «абсолютно здоровым».

Детали: Первый заместитель министра МВД Евгений Енин заявил, что следствие обнаружило в личных вещах умершего нардепа Антона Полякова два катетера с веществом бурого цвета и около 10 тысяч гривен и 800 долларов наличными. Об этом Енин сообщил в эфире «Украина 24».

По словам заммнистра, следователям удалось восстановить маршрут Антона Полякова. Вечером 7 октября Поляков три часа выпивал в ресторане с гражданином Д. После выхода из ресторана, как утверждает Енин, нардеп выглядел абсолютно здоровым. У правоохранителей есть видео их пребывания в заведении. Вместе с гражданином Д. они сели в автомобиль.

«Хочу отметить, что во время осмотра уже тела покойного на тот момент народного депутата среди его личных вещей было выявлено около 10 тысяч гривен наличными и $800, а также два образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество мы также выясняем», — добавил Енин.

Гражданин Д. и нардеп ездили улицами Киева около 2 часов. После этого было вызвано такси, на котором и уехал нардеп. Смерть Антона Полякова наступила в ночь с 7 на 8 октября. Медики не смогли реабилитировать нардепа. Следствие все еще устанавливает, откуда в организме у умершего появился метадон.

Также Енин опроверг обнародованную ранее информацию о том, что таксист изменил свои показания. По его словам, водитель был предупрежден о криминальной ответственности за лжесвидетельство и все показания давал под протокол. Хотя он имеет такое право.

В тему: 8 октября ночью скончался депутат Антон Поляков.

После вскрытия была названа причина смерти нардепа Антона Полякова.

Таксист, подвозивший Полякова, рассказал, что происходило с депутатом перед смертью.

У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова.

Как заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, в крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили следы метадона. Правоохранители считают, что он мог принимать наркотик либо сам, либо был кем-то отравлен.

Появилось видео последних минут жизни Антона Полякова.

Тэги: Киев, общество, правоохранители, смерть, вещество, Антон Поляков

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