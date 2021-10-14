Появилось видео последних минут жизни Антона Полякова

Главное: Видео последних минут жизни народного депутата Антона Полякова появилось в сети. На нем видно, как первую медицинскую помощь Антону Полякову оказывают полицейские, а затем спасти ему жизнь пытаются медики.

Детали: В сети появилось видео последних минут жизни народного депутата Антона Полякова. Ролик опубликовал Telegram-канал Киев Оперативный в среду, 13 октября.

Как видно на видео, первую медицинскую помощь Антону Полякову оказали полицейские, а затем спасти ему жизнь пытались медики.

В тему: 8 октября ночью скончался депутат Антон Поляков.

После вскрытия была названа причина смерти нардепа Антона Полякова.

Таксист, подвозивший Полякова, рассказал, что происходило с депутатом перед смертью.

У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова.

Как заявил директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко, в крови умершего нардепа Антона Полякова обнаружили следы метадона. Правоохранители считают, что он мог принимать наркотик либо сам, либо был кем-то отравлен.