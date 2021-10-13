Гермация 30-х? В украинском ТикТок новый бандеровский тренд с элементами булинга

Главное: В украинском ТикТок новый тренд: школьники поют песни про Бандеру и занимаются булингом учителей.

Детали: В украинском ТикТок около месяца назад появился новый тренд - школьники поют, преимущественно в туалетах на перемене, песню "батько наш Бандера, Украина - мати". Теперь они пошли дальше, и с помощью этой песни "перевоспитывают" учителей.

На одном из видео, которое выложили в Тикток киевские школьники, группа молодых ребят заходит в класс и начинает громко распевать эту песню, пока преподаватель общается с учениками. "А чего учителя так покорчило?", "а учительница что?", - интересуются в комментариях. "Все ясно, она - российская вата", - отвечают другие комментаторы под видео

Ряд телеграм-каналов пишет, что после этого женщина перестала выходить на работу. Хотя официальных подтверждений этому нет. Также как и непонятно - ученики выступили с песней из-за политической позиции учительницы или просто решили помотать ей нервы, а заодно и записать видос для ТикТок.

Как отмечают СМИ, картинка навевает аналогии с фильмами про Германию 30-х годов прошлого века.