В Сети появилось видео ивано-франковских студентов, которые занимаются сексом во время онлайн-лекции

Главное: Студенты из Ивано-Франковска занялись сексом в процессе онлайн-лекции и не выключили камеру в общем чате.

Детали: В Ивано-Франковске студенты занялись любовью во время онлайн-лекции. При этом, как сообщает «Ратуша», они не выключили камеру в общем чате.

Впоследствии кто-то сделал видеозахват и выложил ролик в Сеть. На нем видно имя Матвей Панасюк.

По данным соцсетей, второй участницей ролика является студентка первого курса Ивано-Франковского медицинского университета.

В тему: В августе 2020 года в Хусте посреди оживленной улицы молодая парочка занялась сексом. Говорят, что в тот день они не первый раз придавались утехам в людных местах.

2 февраля 2021 года в соцсети попал ролик с парой, которая занималась любовью на смотровой площадке ратуши в центре Ивано-Франковска. После этого мэр Ивано-Франковска предложил ввести новую услугу для горожан и туристов — секс на городской ратуше.