Корейский сериал стал самым популярным в истории Netflix

Главное: Корейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix. Его уже посмотрели 111 миллионов человек.

Детали: Корейский сериал «Игра в кальмара» показал внушительный результат. Триллер стал самым популярным в истории американского стримингового сервиса Netflix.

Там отметили, что с момента премьеры 17 сентября его уже посмотрели 111 миллионов человек, что стало рекордным показателем.

Сериал состоит из девяти серий. Его режиссером стал Хван Дон Хек.

Герои фильма испытывают финансовые трудности и ведут борьбу за огромный денежный приз, участвуя в жестоких играх на выживание.

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