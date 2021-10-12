Появилось видео, как на одно из российских сел с самолета сбросили одиннадцать мешков картошки

Главное: На российское село сбросили одиннадцать мешков картошки. Сделали это с помощью самолета.

Детали: В России необычно подошли к решению продовольственного кризиса в одном из арктических сел Якутии. Для жителей картошку сбросили буквально с неба.

Для доставки одиннадцати мешков (около тонны) корнеплода использовали самолет Ан-2, известный как «кукурузник».

Картофель «десантировали» с помощью парашютов.

Людям пообещали, что второй рейс вскоре сбросит им фрукты.

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