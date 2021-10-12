В России начали лечить ковид стрельбой в голову

Главное: «Целительница Лада» из российской Уфы нашла собственный способ борьбы с коронавирусом. Для этого она стреляет своим клиентам в головы из настоящего пистолета и обрабатывает их огнем.

Детали: Целительница из Уфы «лечит» россиян, больных ковидом, стреляя им в головы «крапивными пулями». Соответствующее видео опубликовано на канале Mash в Telegram.

На кадрах видно, как «целительница Лада» проводит странный обряд, сначала чем-то стреляя в обернутые полотенцем головы пациентов, а потом обрабатывая их с ног до головы огнем. При этом она объясняет свои действия «мощным зарядом силы» и «космической фиолетовой энергией».

«Настоящий пистолет она заряжает пулями из крапивы, целебных трав и соли — и стреляет по больным местам. Чтобы недуг точно отступил, целительница накидывает на пациентов полотенце, распыляет из пульверизатора магическую жижу и поджигает ее», — написано в подписи к видео.

По словам женщины, таким образом она уже «излечила» от коронавируса тысячи больных.

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